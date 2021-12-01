Канберра, 1 декабря, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Парламентские дебаты в законодательном собрании Виктории (юго-восток Австралии) вокруг законопроекта о пандемии подошли к концу. Об этом 1 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Законопроект был отправлен обратно в нижнюю палату с предложенными шестью поправками, которые необходимо утвердить, прежде чем 2 декабря он будет возвращен в верхнюю палату для окончательного утверждения.

Ожидается, что предложенный законопроект будет принят парламентом после того, как вчера один из независимых депутатов заявил, что он поддержит измененную версию законопроекта.

Правительство Виктории под руководством премьер-министра штата Дэниэла Эндрюса согласилось с предложенными шестью поправками. Отмечается, что исполнительная власть крайне заинтересована в срочном принятии законопроекта о пандемии, предоставляющего ему обширные полномочия, поскольку окончание действия чрезвычайного положения наступит 15 декабря.