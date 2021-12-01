Познань, Польша, 1 декабря, 2021, 09:52 — ИА Регнум. 30 ноября в польской Познани состоялась встреча председателя Епископата Польши архиепископа Станислава Гондецкого и председателя Епископата Германии епископа Георга Бетцинга. Они обсудили, в частности, ситуацию на польско-белорусской границе и призвали к молитве о мире. Об этом передает Polskie Radio.

Gémes SándorSzomSzed Мигранты

На пресс-конференции по итогам мероприятия польский архиепископ Станислав Гондецкий добавил, что «желательно сделать совместное заявление польской, немецкой и украинской сторон по ситуации на границе Белоруссии и Польши: «Мы говорили о том, чтобы в такой серьезной ситуации, при такой угрозе не дошло, упаси Господь, до войны».

Германский епископ Георг Бетцинг заверил, что «Польша не останется одна перед лицом конфликта на восточной границе».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.