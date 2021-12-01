Кабул, , 09:51 — REGNUM Глава Службы внешней разведки Великобритании (МИ-6) Ричард Мур признал, что падение Кабула было бы невозможно предсказать, даже если все члены руководства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были бы агентами под прикрытием.

Выступая в интервью «Radio-4BBC», он добавил, что оценка разведкой темпов взятия «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контроля над Кабулом после вывода британских и американских войск из Афганистана была «явно неверной».

Но он заявил, что описание падения Кабула как провала разведки, «преувеличено».

"Никто из нас не предугадал темпов падения Кабула», — добавил он.

Он отметил:

«Честно говоря, если бы даже мы завербовали всех членов руководства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), [если бы] мы наняли бы каждого из них в качестве тайного агента, мы все равно не предугадали бы падения (такими темпами) Кабула, ибо талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также не ожидали этого».

Однако он добавил: «Нет сомнений в том, что победа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стала «серьезной обратной тенденцией», и он обеспокоен тем, что это «укрепит дух экстремистов во всем мире и, тех, кто сидит в столицах: Пекине, Тегеране и Москве».

Утром в воскресенье, 15 августа, боевики Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вошли в Кабул с нескольких направлений без малейшего сопротивления. Ранее в тот же день было выпущено последнее видеообращение тогдашнего президента Мохаммада Ашрафа Гани, в котором жители Кабула заверяли, что угрозы безопасности нет.

Однако в воскресенье вечером за рубежом распространились новости о побеге Гани, а также фотографии сил Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящих в президентский дворец.

Последние прогнозы спецслужб США предсказывали падение афганского правительства через несколько месяцев после ухода американцев. Позднее Энтони Блинкен сказал, что ни одна спецслужба США не предсказала такого скорого падения Кабула.

За несколько недель до падения Кабула американские СМИ сообщили со ссылкой на источники в американской разведке, что поддерживаемое США правительство может продержаться как минимум шесть месяцев после полного вывода американских войск. Предыдущие оценки оптимистично предсказывали сопротивление на период «до двух лет».