Москва, , 09:50 — REGNUM Распоряжение правительства РФ о субсидировании строительства водозаборных сооружений и магистральных сетей в городском округе Кашира Московской области готовится к подписанию. Об этом 1 декабря сообщает сайт правительства России.

Водоснабжение Steve Johnson

Ожидается, что на эти цели Подмосковье получит в 2022—2024 годах свыше 1,7 млрд рублей. Строительство объектов позволит обеспечить качественным водоснабжением 17 тыс. человек — жителей микрорайонов Кашира-1, Кашира-2, Кашира-3 и деревни Аладьино.

Финансирование будет предоставлено в рамках проекта «Чистая вода».