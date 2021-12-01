Минск, , 09:50 — REGNUM Минск будет на стороне Москвы в случае, если Россия окажется перед агрессией Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически будем с Россией. Это — главное», — пояснил в интервью РИА Новости, опубликованном 1 декабря, белорусский лидер.

При этом он заверил, что никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине».

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«Я буду делать всё, для того, чтобы Украина стала нашей. Она — наша Украина, там народ наш. Это — не эмоции, это — моё твёрдое убеждение», —подчеркнул Лукашенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратил внимание на «активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она «собирается напасть на Украину». При этом он заявил о готовности «дать отпор врагам и занять сторону конфликта». Лукашенко указал, что на чьей стороне будет Белоруссия и так ясно.

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