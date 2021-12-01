Москва, 1 декабря, 2021, 09:50 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» в день своего 20-летнего юбилея, 1 декабря, обсудит вопросы сотрудничества с представителями 30 политических партий разных стран. Об этом 1 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

1 декабря на площадке «Единой России» состоится международная межпартийная видеоконференция: «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение». Она пройдет в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 20-летнего юбилея «Единой России», который отмечается 1 декабря.

В работе форума примут участие председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, а также представители 30 политических партий разных стран мира.

Планируется, что к работе конференции присоединятся представители руководства Китая, Казахстана, Лаоса, Монголии, Сербии, Камбоджи, ЮАР, Индонезии, Турции, Вьетнама и Сирии. Участники конференции обсудят вопросы сотрудничества и планы по развитию межпартийных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября глава Комиссии Генсовета «Единой России» по образованию Елена Шмелева заявила, что по каждой теме народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука» в комиссии должна быть единая точка сборки всей информации, основной контрагент для профильных органов власти и экспертов, желающих работать по этой теме.