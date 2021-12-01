Чебоксары, , 09:49 — REGNUM В Чувашии в моногороде Ядрин планируют благоустроить парк Старый город, на что предусмотрено более 6,5 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Спортивная площадка Алексей Колчин © ИА REGNUM

Заказчиком является администрация Ядринского городского поселения. Победитель конкурса займётся благоустройством парка Старый город в Ядрине.

«Цели использования результатов работ: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для отдыха жителей Ядринского городского поселения», — говорится в техническом задании.

В частности, речь идёт об устройстве асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, установке многофункциональной площадка для баскетбола, мини-футбола, стола для настольного тенниса и оборудование для занятий воркаутом.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 506 584 рублей. Источник финансирования — бюджет Ядринского района и субсидии из республиканской казны на 2021 год.

Аукцион назначен на 10 декабря. При подписании контракта подрядчик должен приступить к работам по благоустройству парка 1 января 2022 года и сдать её к 1 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Ядрин вошёл в число победителей Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, получив из федерального бюджета 40 млн рублей на благоустройство исторического центра.