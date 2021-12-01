Чебоксары, 1 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Чувашии в моногороде Ядрин планируют благоустроить парк Старый город, на что предусмотрено более 6,5 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортивная площадка

Заказчиком является администрация Ядринского городского поселения. Победитель конкурса займётся благоустройством парка Старый город в Ядрине.

«Цели использования результатов работ: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для отдыха жителей Ядринского городского поселения», — говорится в техническом задании.

В частности, речь идёт об устройстве асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, установке многофункциональной площадка для баскетбола, мини-футбола, стола для настольного тенниса и оборудование для занятий воркаутом.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 6 506 584 рублей. Источник финансирования — бюджет Ядринского района и субсидии из республиканской казны на 2021 год.

Аукцион назначен на 10 декабря. При подписании контракта подрядчик должен приступить к работам по благоустройству парка 1 января 2022 года и сдать её к 1 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Ядрин вошёл в число победителей Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, получив из федерального бюджета 40 млн рублей на благоустройство исторического центра.