Москва, 1 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. В России с 1 декабря вступил в силу закон, согласно которому сайты мошенников, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, рекламирующих финпирамиды, а также которые вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием или предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.

Центральный банк России наделён правом принять решение о включении соответствующих сайтов в единый реестр доменных имен, содержащих запрещённую информацию для их последующей возможной блокировки.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с 2014 года заблокировал 6 435 интернет-ресурсов с информацией мошенников.

Из общего числа мошеннических сайтовР оскомнадзор 65% заблокированы по решению суда и 35% — по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве заявили, если граждане столкнулись с мошенничеством в интернете, следует обратиться в электронную приемную МВД.

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