Москва, 1 декабря, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование порядка создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В частности, определяется порядок участия в общинах лиц, не относящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих в местах традиционного проживания и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность этих народов. С этой целью законопроект предполагает введение условия о соотношении лиц из числа малочисленных народов и представителей других этнических общностей в общем числе членов общины.

Законопроект также предусматривает запрет «двойного» членства в общинах и обязательный учет их членов. Это позволит обеспечить полноту и достоверность сведений о членстве гражданина в общине, представляемых для целей учета лиц, относящихся к малочисленным народам, а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, связанных с реализацией социальных и экономических прав этих народов, отмечают авторы.

Законопроект предусматривает, что для целей реализации социальных и экономических прав лиц, относящихся к малочисленным народам, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, члены семьи граждан из числа малочисленных народов приравниваются к членам общины. Права и обязанности таких лиц, в том числе порядок и характер их участия в хозяйственной деятельности общины будет определяться ее уставом.

Законопроектом также уточняется содержание устава общины и полномочия общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов. В частности, законопроектом конкретизируются полномочия общего собрания (схода) членов общины малочисленных народов по распоряжению имуществом общины в случае выхода члена общины из нее.

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