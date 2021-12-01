Канберра, , 09:50 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Австралии сократился на 1,9% с учетом сезонных колебаний в течение третьего квартале 2021 года, что стало третьим по величине квартальным падением после рекорда в 1959 году. Об этом 1 декабря сообщил телеканал Nine News.

Австралия

«Несмотря на резкое падение, оно в значительной степени превзошло ожидания рынка, так как охватывает период, когда большая часть Австралии пребывала в состоянии локдауна в рамках ограничений по COVID-19, вызванных штаммом «Дельта», — отмечают журналисты.

Наибольшее падение за всю историю наблюдалось в июньском квартале 2020 года, когда ВВП упал на 6,8%.

В годовом исчислении ВВП Австралии по-прежнему растет на 3,9%. Тем не менее отмечается спад в доходах австралийских домохозяйств.