Канберра, 1 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. По состоянию на 1 декабря 92,52% населения Австралии привились первым компонентом вакцины от COVID-19. 87,21% жителей страны считаются полностью привитыми. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Вакцина

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Всего в Австралии было поставлено свыше 35 миллионов прививок. 19,1 миллиона человек получили первый компонент, 18 миллионов — второй.

В Австралийской столичной территории уровень вакцинации составляет 100,48% (с учетом не только местного населения, но и приезжих). 98,44% населения столицы закатили рукава два раза.

В самом густонаселенном штате Австралии Новый Южный Уэльс показатели составляют 94,58% и 92,58% соответственно. Наиболее медленно вакцинация протекает в Западной Австралии — 86,71% и 76,42% соответственно.