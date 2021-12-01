Лансинг, США, 1 декабря, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Подросток, устроивший стрельбу в школе в американском штате Мичиган, вёл огонь из пистолета, купленного его отцом на распродаже. Таковы данные полиции, сообщает местная газета Detroit Free Press.

Tony Hisgett Полиция США

Нападение на школу в городе Оксфорд произошло днём 30 ноября. Полиция задержала стрелявшего через пять минут после получения сигнала о ЧП в школе, им оказался 15-летний ученик. Злоумышленник, вооружённый полуавтоматическим пистолетом, сдался сам.

Нападавший выпустил все пули из одного магазина и успел перезарядить оружие. Шериф округа Окленд Майк Бушар рассказал, что за четыре дня до происшествия отец задержанного купил пистолет Sig Sauer SP на распродаже в «чёрную пятницу».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в школе в штате Мичиган погибли три ученика, ещё восемь человек были ранены, их доставили в больницу.

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