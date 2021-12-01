Оренбург, 1 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Оренбурге с военного склада пропало имущество. Воры унесли товарно-материальные ценности на 134 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Кража

Информация о краже поступила правоохранителям от руководства военной части. Причастных к преступлению оренбуржцев задержали по горячим следам.

По данным ведомства, трое молодых людей произвели манипуляции с оконной решёткой и проникли на склад. Похищенное изъято и возвращено военным. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленника грозит до пяти лет лишения свободы.