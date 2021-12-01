Калуга, 1 декабря, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Калужской области показатели заболеваемости и пораженности СПИДом остаются в два раза ниже среднероссийских, однако эпидемиологическая обстановка на территории региона характеризуется как неустойчивая. За весь период наблюдения в области выявлено 4172 случая ВИЧ-инфекции, в том числе 206 — в 2021 году. Среди граждан Российской Федерации за период наблюдения было зарегистрировано 1 млн 528 тыс. 356 человек с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция». Об этом 1 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

В России противодействие распространению ВИЧ-инфекции входит в число государственных приоритетов. Накануне Дня борьбы со СПИДом, с 29 ноября по 1 декабря, в стране проходит Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «СТОП ВИЧ/СПИД», организованная Фондом социально-культурных инициатив совместно с Минздравом РФ, Министерством образования и науки РФ и Роспотребнадзором. Её основные задачи — информирование населения и обследование граждан на ВИЧ с целью своевременной диагностики заболевания и начала терапии, предотвращения его дальнейшего распространения, повышение качества жизни ВИЧ-инфицированных граждан. Из-за риска пандемии новой коронавирусной инфекции большинство мероприятий проводятся в онлайн-формате. В Калужской области проходят обучающие семинары-тренинги и вебинары для волонтеров и педагогов, интерактивные занятия, zoom-конференции и онлайн-лектории для подростков и молодежи, акции по бесплатному и анонимному тестированию «Исключи ВИЧ-инфекцию — обследуйся!».

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В 2021 году он проходит под девизом «Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии». В этот день во всём мире проводятся информационные мероприятия. Многие люди носят красную ленту — международный символ осведомленности, поддержки и солидарности с людьми, живущими с ВИЧ. По данным Всемирной организации здравоохранения сегодня в мире живет более 40 млн человек инфицированных ВИЧ.