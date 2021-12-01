Нур-Султан, , 09:42 — REGNUM Показатель заболеваемости ОРВИ, в том числе гриппом, в столице Казахстана вырос в 6,4 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, пишет BAQ.KZ.

«С начала эпидемического сезона зарегистрировано 44 392 случая заболевания ОРВИ. В том числе 32 случая гриппа типа А, с показателем заболеваемости 3748 на 100 тыс. населения. Что выше показателя аналогичного периода прошлого года в 6,4 раза», — сказала Сархат Бейсенова.

Кроме того, отмечается, что более высокому риску инфицирования подвержены дети до 14 лет.

«Дети составляют 60,8% от всех заболевших. Доля заболевших детей до 1 года составляет 6%, беременных — 3,3%», — сообщила главный государственный санитарный врач столицы.

В текущем эпидемическом сезоне вакцинацией охвачено более 170 тыс. жителей города, из них за счет местного бюджета привито 160 тыс. населения.

В настоящее время в четырех медицинских организациях продолжают работу прививочные кабинеты, где любой желающий может вакцинироваться на платной основе инактивированной вакциной «Гриппол плюс» (Россия) и «Инфлювак» (Нидерланды).