Ярославль, 1 декабря 2021, 09:42 — REGNUM В Ярославле суд оштрафовал общественника и помощника депутата муниципалитета Андрея Броя за призывы к пикетам против принудительной вакцинации детей и распространение заведомо ложной информации о подобной вакцинации. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Как сказано в протоколе по делу, информация, которую распространял Андрей Брой, «создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) общественной безопасности».
Суд решил оштрафовать общественника на 30 тысяч рублей. Сам Брой собирается оспаривать решение.