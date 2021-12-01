Ярославль, 1 декабря, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Ярославле суд оштрафовал общественника и помощника депутата муниципалитета Андрея Броя за призывы к пикетам против принудительной вакцинации детей и распространение заведомо ложной информации о подобной вакцинации. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Кировский районный суд

Как сказано в протоколе по делу, информация, которую распространял Андрей Брой, «создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) общественной безопасности».

«Размещение данного текста ввело ряд граждан в заблуждение, в результате чего непрерывно были проведены публичные мероприятия на социально значимую тему у здания органа государственной власти Ярославской области», — говорится в протоколе, составленном на Броя.

Суд решил оштрафовать общественника на 30 тысяч рублей. Сам Брой собирается оспаривать решение.