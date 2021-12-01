Москва, , 09:40 — REGNUM Законопроект о материнском капитале для отцов детей от суррогатных матерей правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря. Инициатива разработана во исполнение постановления Конституционного суда.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, признанных в установленном порядке в качестве единственного родителя отцом детей, рожденных для него начиная с 1 января 2007 г., а также первого ребенка, рожденного для него начиная с 1 января 2020 г. суррогатной матерью, вступившего в брак и воспитывающего своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой.

Кроме того, предусматривается переход права на дополнительные меры государственной поддержки к супруге — указанного мужчины или ребенку (детям) в равных долях в случае смерти мужчины (женщины), объявления его (ее) умершей, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности и повлекшего за собой ограничение в правах родителей, приобретенных в результате усыновления, в отношении ребенка (детей).

В правительстве РФ отмечают, что, по данным территориальных органов Пенсионного фонда России отказано в получении государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 19 мужчинам, имеющим детей от суррогатных матерей. Таким образом, объем возникающих обязательств федерального бюджета в связи с принятием законопроекта составит 10,4 млн рублей.

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