Владивосток, 1 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. 1 декабря исполняется три месяца с начала реализации программы «Пушкинская карта» в Приморье. Уникальной возможностью воспользовались более 40 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Kultura.orb.ru «Пушкинская карта»

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Участниками программы стали уже десять учреждений культуры: Приморский краевой драматический театр молодежи, Приморская государственная картинная галерея, краевая филармония, краевой театр кукол, Приморский культурно-исторический центр, музейно-выставочный центр Дальнегорска, Театр драмы имени Комиссаржевской в Уссурийске, а также сразу три организации Находки — музейно-выставочный центр, центр культуры и городская картинная галерея «Вернисаж».

Лидером по реализации программы в Приморье является Театр молодежи. По «Пушкинской карте» здесь продали уже 1615 билетов на 24 спектакля. В Приморской государственной картинной галерее реализовали 490 билетов, в Приморской краевой филармонии — 325.

В этом году проект «Пушкинская карта» действует в течение четырех месяцев, с сентября по декабрь. Ее номинал — 3 тыс. рублей. В будущем номинал карты составит 5 тыс. рублей на календарный год.

«Молодые люди посещают по ней самые разные мероприятия: концерты, спектакли, экскурсии. Главное условие — событие должно быть рекомендовано экспертным советом. Обсуждается и возможность посещения кинотеатров», — пояснила министр культуры и архивного дела Приморья Елена Бронникова.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 24 ноября предложил расширить действие программы «Пушкинская карта».