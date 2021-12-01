Вашингтон, 1 декабря 2021, 09:41 — REGNUM Поправка о введении санкций против участников сертификации газопровода «Северный поток — 2» будет включена в рассматриваемый пакет поправок к проекту американского оборонного бюджета на текущий финансовый год (начался 1 октября). На это согласились демократы Сената Конгресса США, пишет 30 ноября газета The Hill, ссылаясь на свои источники.

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Как сообщало ИА REGNUM, республиканцы 29 ноября заблокировали дальнейшее продвижение проекта оборонного бюджета в верхней палате. Одна из причин — отказ демократов обсуждать поправку о санкциях против «Северного потока — 2».

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Издание отмечает, что руководство Сената намерено прийти к соглашению о принятии проекта оборонного бюджета 1 декабря. Руководители фракций обеих партий в Сенате выясняют, будут ли у проекта противники, которые попытаются его заблокировать.

Предполагается, что 1 декабря голосование пройдёт по пакету из 21 поправки к оборонному бюджету. В него вошли инициативы республиканцев, в том числе направленные против компаний — участников сертификации СП-2. Госдепартамент пытался убедить демократов в Сенате заблокировать эту поправку, пишет газета.

Ожидается, что после утверждения пакета поправок Сенат будет голосовать по окончательному принятию проекта оборонного бюджета. Этот бюджет составляет примерно $770 млрд.