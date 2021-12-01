* талибов — запрещённая в России организация

Ташкент, , 09:39 — REGNUM Спецпредставитель президента Узбекистана на встрече с заместителем премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что Ташкент поддерживает их позитивные действия.

Как сообщает региональный офис информационного агентства «Тасним», заместитель премьер-министра движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам Маулави Абдул Кабир заявил на встрече со спецпредставителем президента Узбекистана Исматуллой Эргашевым, что талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнены все условия для их официального признания.

Согласно заявлению заместителя официального представителя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инамуллы Самангани, Маулави Абдул Кабир отметил:

«Мы выполнили все условия для признания, и мир должен продолжать оказывать безоговорочную гуманитарную помощь афганцам».

Заместитель премьер-министра талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также призвал международное сообщество решать проблемы путем диалога, а не давления.

Узбекский спецпредставитель также заявил, что Узбекистан продолжит сотрудничество с Афганистаном, и проинформирует международное сообщество о позитивных действиях Исламского Эмирата и поддержит его в этом отношении.

Змарай Камгар, учредитель компании ComAir, также заверил на этой встрече, что с решением проблемы воздушного коридора на следующей неделе начнутся два прямых рейса Кабул — Ташкент и обратно.