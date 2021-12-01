Назрань, Ингушетия, , 09:39 — REGNUM В Ингушетии устанавливают причины пожара в торговом центре в городе Назрани. Трехэтажное здание автотранспортного торгово-рыночного центра «Ангушт» по улице Муталиева загорелось 30 ноября. Пожар потушен, пострадавших нет, по факту ЧП началась проверка прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Пожар skeeze

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение требований о пожарной безопасности, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что пожар возник, около 13:38. Прибывшие на место пожарные установили, что горит мансарда трехэтажного здания. Огонь распространился на площади около 200 кв. м. С ним боролись 29 пожарных с использованием восьми единиц техники. В итоге никто не погиб и не пострадал.