Крымский район, Краснодарский край, , 09:38 — REGNUM Штормовой ветер повредил здания двух школ в Крымском районе Краснодарского края, об этом в соцсетях 1 декабря сообщил глава района Сергей Лесь.

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«В школе № 57 ст. Троицкой ветер сорвал часть кровли, в школе № 31 с. Экономического поврежден лифт для маломобильных граждан. Занятие учеников этих школ перенесены, в учреждениях начались восстановительные работы», — уточнил Лесь.

Сильный ветер (с порывами до 25 метров в секунду) стал причиной десяти крупных обрывов ЛЭП — на 08:00 удалось устранить четыре из них, аварийные бригады продолжают работать.

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Кроме того, в Крымске поваленное ветром дерево повредило газопровод, без газа находятся восемь абонентов. Также в городе повреждена кровля коммерческого здания.

Режим повышенной готовности в Крымском районе введен до 6 декабря. На территории региона 1 декабря действует штормовое предупреждение.