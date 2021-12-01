Нур-Султан, 1 декабря 2021, 09:36 — REGNUM Правительство Казахстана присвоило «КазТрансГазу» статус национальной компании. Об этом сообщает пресс-служба АО НК «КазТрансГаз».
"Постановлением Правительства Казахстана от 30 ноября 2021 года № 852 АО «КазТрансГаз» присвоен статус национальной компании. Соответствующее дополнение внесено в постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний». Постановлением Правительства РК№ 853 акционерное общество «КазТрансГаз» переименовано в акционерное общество «Национальная компания «КазТрансГаз», — говорится в сообщении.
В соответствии с пунктом 8 статьи 278 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» правительством Республики Казахстан утверждено разграничение деятельности национальных компаний в области недропользования. Согласно этому документу, «КазТрансГазу» предоставлено преимущественное право по разведке и добыче на газовых и газоконденсатных месторождениях.