Баку, 1 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 30 ноября выявили 1678 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 12 620 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 588 318 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 554 749 человек, в том числе 1934 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 25 713 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7856 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 23 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 857 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 5594 тестов. Выздоровевшими медики признали 1091 человека. Скончались 26 пациентов с диагнозом COVID-19.