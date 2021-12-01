Казань, , 09:41 — REGNUM В отношении 55-летней жительницы города Казани прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по ч. ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину»). Об этом сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, с мая по октябрь 2018 года обвиняемая, находясь в поселке городского типа Рыбная Слобода принимала от жителей денежные средства под предлогом выгодных вкладов, обещая высокий доход. Злоумышленница заведомо не намеревалась выполнять взятые на себя обязательства, а полученные средства присвоила и распорядилась по своему усмотрению. В результате 33 жителям причинен ущерб на сумму более 2,3 млн рублей.

Вину женщина не признает. Она заключена под стражу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 58-летняя жительница Казани в надежде заработка с помощью инвестиций лишилась около 900 тыс. рублей. Пострадавшая поверила незнакомцам и перевела денежные средства на номера банковских карт мошенников.

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