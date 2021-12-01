Биробиджан, , 09:40 — REGNUM Пенсионеры Еврейской автономии были вынуждены обзванивать инстанции в поисках ответа на вопрос, почему в ноябре они не получили доплату к пенсии, которая доводит размер выплаты до уровня прожиточного минимума. Пожилые люди были разочарованы и возмущены, когда узнали, что получат деньги сразу за два месяца в декабре, сообщила интернет-газета «Набат».

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Деньги должны были поступить на пенсионную карту 5−8 ноября, но этого не произошло. Люди стали звонить в МФЦ и правительство области чтобы узнать, почему так получилось, и получили ответ: выплата будет перечислена в двойном размере в декабре.

«Получается, нас оставили в ноябре без денег. Ужас какой-то! Мы ведь рассчитывали на эти деньги — и за «коммуналку» нужно заплатить, и лекарства с продуктами купить. А в магазинах цены видели? Растут на глазах! В начале ноября закупиться продуктами или в конце декабря — разница большая. Перед Новым годом цены взлетят, как это всегда происходит. И что можно будет купить с нашими доходами? Почему с нами так поступили, в чем мы провинились?» — возмущена пенсионерка Галина Борисовна.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько социальных выплат в Еврейской автономии не были переведены получателям своевременно. Доплаты люди получат на месяц позже, сразу за два месяца. В правительстве региона объяснили задержку тем, что не пришли средства на эти цели из федерального бюджета.