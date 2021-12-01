Оренбург, , 09:34 — REGNUM Отчисления налогов из Оренбуржья в консолидированный бюджет России и федеральный бюджет РФ за десять месяцев 2021 года вдвое превысили прошлогодние объемы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В январе-октябре в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 475 млрд рублей налоговых доходов, что на 228 млрд рублей больше поступлений прошлого года. рост отчислений специалисты объясняют увеличением поступлений по налогам и сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами — в 2,2 раза (на 167,9 млрд рублей), налогу на добавленную стоимость — на 70,3% (на 33 млрд рублей), налогу на прибыль организаций — на 93,6% (18,9 млрд рублей), акцизам на нефтепродукты — в 2,1 раза (на 4 млрд рублей).

Базовые отрасли экономики — «добыча полезных ископаемых» (84,1%), «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (3,6%), «транспортировка и хранение» (1,3%) и «строительство» (0,8%) формируют 89,8% поступлений, администрируемых налоговой службой России доходов в консолидированный бюджет России.

Поступления в федеральный бюджет составили 391,7 млрд рублей, что в 2,1 раза (на 205,3 млрд рублей) выше поступлений 2020 года.