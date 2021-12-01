Москва, 1 декабря, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин 1 декабря в 19:00 в выставочном комплексе Исторического музея (г. Москва, площадь Революции д. 2/3, Музей Отечественной войны 1812 года) откроет выставку «Российская империя». Об этом 1 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Svklimkin Сергей Нарышкин

В мероприятии также примут участие директор Государственного исторического музея, член Президиума Российского исторического общества А.К. Левыкин, председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» К.И. Могилевский и президент Объединённой металлургической компании Н.К. Ерёмина.

Открывающаяся выставка демонстрирует историю развития Российской империи и раскрывает основные проблемы, связанные с политико-территориальным устройством государства: авторитарность власти, обширность территории, многонациональность, значительный социально-экономический потенциал, наличие сильной регулярной армии как гаранта безопасности и церкви, как социальной и духовной опоры государства. При этом большая часть из 400 музейных предметов, представленных на выставке, будет показана широкой аудитории впервые.

Посетителям музея будут представлены уникальные экспонаты: комплект обмундирования полковника лейб-гвардии Преображенского полка, принадлежавший Петру I, кафтан подпоручика лейб-гвардии Семёновского полка, который надела на себя великая княгиня Екатерина Алексеевна (будущая императрица Екатерина II) во время дворцового переворота; флотский сюртук генерал-адмирала, принадлежавший великому князю Константину Николаевичу, управлявшему военным министерством; детский мундир мичмана Гвардейского морского экипажа и детская сабля, принадлежавшие цесаревичу Алексею (сыну Николая II).

Символическим экспонатом выставки является реплика одной из главных императорских регалий — Большой Императорской короны, специально предоставленной на выставку Гохраном России.

Отметим, выставка завершит свою работу 1 марта 2022 года. Проект реализован при поддержке фонда «История Отечества», Объединённой судостроительной корпорации, Объединённой металлургической компании.