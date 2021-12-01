Москва, , 09:37 — REGNUM Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ планируют провести для школьников и студентов международную онлайн-конференцию «Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике». Об этом 1 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Робот Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». Реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США

Помимо учащихся мероприятие ориентировано на педагогов школ, колледжей и вузов, а также специалистов в сфере образования и подбора кадров. Конференция пройдет 3 декабря с 11:00 до 16:00. Участникам мероприятия представят отечественные и международные образовательные практики в области промышленной робототехники, национальные программы в сфере цифрового обучения.

«Стремительное развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта ставит перед нами задачи в том числе по подготовке кадров. Для новой экономики нужны высококлассные специалисты, и Москва готовит их уже сейчас. Участники онлайн-конференции познакомятся с профессиями оператора и интегратора промышленных роботов, сервисного инженера, узнают о возможностях обучения по этим направлениям. Кроме того, «Техноград» предлагает пройти тематические курсы и мастер-классы», — сказала Сергунина.

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