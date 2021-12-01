Женева, Швейцария, 1 декабря, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В связи с появлением нового штамма коронавируса «Омикрон» людям старше 60 лет, лицам с сопутствующими заболеваниями, такими как диабет или онкологические заболевания, следует воздержаться от путешествий. Такие рекомендации содержатся в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Флаг ВОЗ

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"Лицам, которые нездоровы или подвержены риску развития тяжёлой болезни COVID-19 и смерти, в том числе людям в возрасте 60 лет и старше или лицам с сопутствующими заболеваниями, следует рекомендовать отложить поездку», — отметили в организации.

Также туристам рекомендовано проявлять бдительность и следить за своим здоровьем, обращая внимание на признаки и симптомы коронавируса, делать прививки и соблюдать защитные меры, чтобы не заболеть COVID-19.

Кроме того, всем гражданам, независимо от статуса вакцинации, ВОЗ рекомендует носить маски, соблюдать дистанцию и избегать скоплений людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый штамм коронавируса, получивший название «Омикрон», был выявлен в ЮАР. Мутация вируса уже обнаружена у жителей Германии, Австралии, Бельгии, Швейцарии, Португалии, Франции, Швеции.

Ряд государств уже отреагировал на появление нового штамма и ввёл ограничения или временный запрет на авиасообщение со странами Южной Африки.