Петропавловск-Камчатский, , 09:32 — REGNUM На Камчатке после удара током 15-летнего подростка проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в краевом СУ СКР.

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ЧП произошло 27 ноября вечером. Несовершеннолетний залез на вышку линии электропередач, получил удар током и упал вниз. Подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимацию. В настоящее время врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кириши Ленинградской области обнаружили тело электромонтера, которого насмерть убило ударом тока, когда он выполнял работы на территории одного из предприятий.