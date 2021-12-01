Абакан, , 09:32 — REGNUM В Хакасии подводят итоги археологического сезона 2021 года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с 2018 года здесь ведутся исследования на территории Майрыхского угольного разреза.

Раскопки Правительство Хакасии

В этом году археологи обследовали девять тагарских курганов, датируемых VI в. до н.э. — I—II в. н.э., и средневековый могильник периода Древнехакасского государства на общей площади 23 тыс. кв. метров. По словам руководителя экспедиции Эдуарда Киргинекова, в состав могильника входят 174 могилы.

«В 2021 г. обнаружено 503 находки: это изделия из бронзы и железа, а также керамика и костные останки. В настоящее время они проходят камеральную обработку, а затем будут переданы в фонды музея», — добавили в правительстве.

Подробнее об итогах археологического сезона учёные расскажут 2 декабря в Хакасском национальном краеведческом музее.

Как сообщало ИА REGNUM, минувшим летом на территории Хакасии было найдено захоронение с уникальной сохранностью предметов из органики, относящихся к таштыкской археологической культуре 1700-летней давности.

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