* талибах — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:32 — REGNUM Группа женщин 30 ноября вновь протестовала в Кабуле против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что они не могут хранить молчание.

По сообщению афганского информационного агентства «Шафакна», женщины, собравшиеся перед одной из школ, назвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «примитивными людьми».

Одна из протестующих женщин сказала, что «мир должен знать, что женщины не будут сидеть сложа руки, в день, когда женщины не смогут выйти на улицу, не означает, что они примирятся с режимом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Протестующие женщины также потребовали открытия школ для девочек. По их словам, ученицы пребывают в состоянии, близком к отчаянию.

Женщины говорят, что с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) их втиснули в жесткие рамки ограничений, теперь ни девушки в большинстве провинций не могут ходить в школу и университет, ни женщины не имеют права работать на государственной службе.

По словам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в следующем году откроются женские школы и университеты; но никакого плана деятельности по отношении к женщинам у талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет.