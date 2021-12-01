Москва, 1 декабря, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во время встречи в Кремле вручил главе ВТБ Андрею Костину орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Kremlin.ru Андрей Костин

«Андрей Леонидович, хочу и вас поблагодарить за обеспеченные темпы развития банка, за то, что он приобрел такой статус, значимый для экономики страны, и весь ваш коллектив [поздравить] с результатами работы в этом году», — сказал глава государства, обращаясь к Костину.

Таким образом, глава ВТБ стал полным кавалером ордена. В 2006 году он получил награду IV степени, в 2011 году — III степени, в 2016 году — II степени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Костин во время встречи с Путиным заявил, что высокие темпы роста экономики России в связи с восстановлением после кризиса 2020 года открывают возможности для высоких прибылей.

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