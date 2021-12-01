Ульяновск, , 09:29 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя, которого обвинили в убийстве. Преступление было совершено 17 лет назад, сообщает следственное управление СКР.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Разбирательства начались после обнаружения 23 марта 2004 года в Ульяновске по проспекту Ульяновскому тела 20-летнего мужчины. У него были травмы в области головы.

В ведомстве отмечают, что преступление долгое время оставалось нераскрытым, но при этом продолжался сбор доказательств, проводились следственные действия и экспертизы. На подозреваемого правоохранители вышли в августе 2021 года.

По версии следствия, в день происшествия между 41-летним жителем Ульяновской области и 20-летним парнем во время распития алкоголя возникла ссора, в ходе которой последний упал от наносимых ударов по голове и ударился о тротуарную плитку. Это падение оказалось смертельным.

В ведомстве отмечают, что злоумышленник после происшествия уехал со своей семьёй из Ульяновской области.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области правоохранители просят жителей помочь в установлении личности убитого десять лет назад неизвестного мужчины. Его расчленённый труп обнаружили на полигоне.

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