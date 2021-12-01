Москва, 1 декабря, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,2 млрд рублей на работы по строительству и реконструкции очистных сооружений в Татарии, Подмосковье и Тверской области. Об этом 1 декабря сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

Финансирование будет предоставлено дополнительно и направлено уже в 2021 году, а работы на объектах проводятся в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги».

Большую часть средств, 1 млрд рублей, направят в Подмосковье. В регионе завершается первый этап реконструкции Щёлковских межрайонных очистных сооружений. 950 млн рублей поступит в Татарию, где проводится реконструкция биологических очистных сооружений и рекультивация иловых полей. На первый этап реконструкции очистных сооружений в городе Конаково Тверской области выделено 250 млн рублей.

В целом мероприятия позволят повысить уровень очистки канализационных вод и сократить объём загрязнённых стоков, попадающих в Волгу, улучшив качество воды и экологическую ситуацию.

Всего в федеральном бюджете на реализацию проекта «Оздоровление Волги» предусмотрено 13,5 млрд рублей.