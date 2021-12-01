Сеул, , 09:26 — REGNUM 30 ноября в Южной Корее одобрили запросы трёх неправительственных организаций на оказание гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве подчеркнули, что проекты по оказанию гуманитарной помощи КНДР должны продвигаться вне зависимости от политической и экономической ситуации.

В министерстве отказались называть НПО, а также раскрывать список предметов, которые будут поставлены в КНДР.

Напомним, что в июле текущего года министерство объединения Южной Кореи одобрило запросы двух организаций на оказание гуманитарной помощи Северной Корее, а в октябре — запросы ещё трёх организаций.