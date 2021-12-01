Сеул, 1 декабря, 2021, 09:26 — ИА Регнум. 30 ноября в Южной Корее одобрили запросы трёх неправительственных организаций на оказание гуманитарной помощи КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В министерстве подчеркнули, что проекты по оказанию гуманитарной помощи КНДР должны продвигаться вне зависимости от политической и экономической ситуации.

В министерстве отказались называть НПО, а также раскрывать список предметов, которые будут поставлены в КНДР.

Напомним, что в июле текущего года министерство объединения Южной Кореи одобрило запросы двух организаций на оказание гуманитарной помощи Северной Корее, а в октябре — запросы ещё трёх организаций.