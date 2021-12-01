Жуков, Калужская область, , 09:25 — REGNUM В день рождения четырежды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, 1 декабря 2021 года, когда исполняется 125 лет с этого события, пройдут юбилейные мероприятия, организованные совместно с Музеем Победы. Об этом 1 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Константинович Жуков

В честь этого события состоятся торжественные митинги и возложение цветов к памятникам маршалу Победы в деревне Стрелковка Жуковского района и городе Жукове. А в филиалах Музея Победы — доме-музее Г.К. Жукова в деревне Стрелковка, малой родине маршала, и музее Г.К. Жукова, получившем в 2020 году статус филиала Музея Победы — будут открыты новые экспозиции.

В юбилейных мероприятиях примут участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и директор Музея Победы Александр Школьник. Среди приглашенных гостей — Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, помощник президента РФ Владимир Мединский, сенаторы, депутаты Государственной Думы РФ, представители Министерства культуры и Министерства обороны РФ.

Отметим, 1 декабря 2021 года исполняется 125 лет со дня рождения четырежды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Имя великого полководца увековечено в названиях улиц, скверов и площадей многих населённых пунктов региона. Также в городе Калуге и городе Жукове установлены памятники Георгию Константиновичу.