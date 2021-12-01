Москва, 1 декабря, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Москве в октябре 2021 года зарегистрировано рекордное число индивидуальных предпринимателей (ИИ). Данный статус оформили 7825 человек, что больше на 3,5%, чем в сентябре, сообщается на портале мэра столицы.

Предприниматель

За январь — октябрь в Москве зарегистрировались 65,6 тыс. новых индивидуальных предпринимателей. Это на 5,4% больше, чем за десять месяцев 2019 года.

По данным на 1 ноября, в столице насчитывалось 356,3 тыс. ИИ, что на 1,2% больше, чем на ту же дату 2019 года. Отмечается, что в Москве зарегистрирован каждый третий ИП Центрального ФО и каждый десятый ИИ России.

ИА REGNUM ранее сообщало, Москва удерживает лидирующие позиции по темпам прироста количества индивидуальных предпринимателей (ИП).

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