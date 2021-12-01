Севастополь, 1 декабря, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Последствия снегопада устраняют в Севастополе 1 декабря, сообщили в пресс-службе правительства города.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Мокрый снег начался около 03:00, в настоящее время коммунальщики уже очистили 160 км дорог. На данный момент от снега очищены дороги Танковое-Оборонное, с. Родное, Ялта-Севастополь, Родниковое-Передовое, Голубинка-Передовое-Широкое, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, дорога к аэропорту Бельбек, село Симиренко.

Днём 1 декабря в Севастополе ожидают очередной удар циклона — прогнозируется дождь, мокрый снег, ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер 30 ноября оставил без света 125 тыс. абонентов, были отключены от электроэнергии 70 котельных м Севастопольская ТЭЦ.