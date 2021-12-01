Оренбург, 1 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Оренбургской области в январе-октябре 2021 года на одного человека пришлось платных услуг на 41 222,2 рубля, в том числе бытовых — на 4505,9 рубля. Об этом сообщает Оренбургстат.

Orenstat.gks.ru Платные услуги

За десять месяцев объём платных услуг, оказанных населению, составил 80 091 млн рублей, что на 9,1% больше, чем в 2020 году. В структуре объёма платных услуг населению по-прежнему превалирует доля телекоммуникационных, транспортных, жилищно-коммунальных и бытовых услуг. В совокупности они составляли 76,3%.

С начала 2021 года оренбуржцам оказано жилищно-коммунальных услуг на 28 656 млн рублей, телекоммуникационных услуг — на 12 690 млн рублей, бытовых — на 8755 млн рублей.

Доля услуг, связанных с активным проведением досуга (услуги учреждений культуры, туристские, услуги физической культуры и спорта), остается незначительной — 3,5%.