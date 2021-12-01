Джакарта, 1 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Десятки стран, в том числе Индонезия и Сингапур, немедленно ввели различные ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

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Штамм коронавируса «Омикрон» не обнаружили в Индонезии и Сингапуре.

Министерство юстиции и прав человека Индонезии немедленно ввело запрет на въезд граждан из восьми африканских стран, в их числе ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Эсватини и Нигерия.

Правительство Индонезии временно предоставило визы с ограниченным сроком пребывания для граждан восьми стран. Однако эта политика не распространяется на делегации стран G20, которые приедут в Индонезию.

Правительство также продлило период обязательного карантина с 3 до 7 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила 1 712 300 доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca.

Подробнее в материале:В Индонезию доставили 1,7 млн доз вакцины против коронавируса