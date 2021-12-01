Томск, 1 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Томской области местный житель предстанет перед судом за нападение на фельдшера скорой помощи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл ночью 23 сентября.

(сс) Homoatrox Скорая помощь

Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в машине скорой помощи. При оказании ему медицинской помощи он напал на медработника, нанеся ей телесные повреждения. Уголовное дело было возбуждено за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением подлежат направлению в Октябрьский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу», — отметили в ведомстве.