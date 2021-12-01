Махачкала, 1 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Самые высокие в России показатели по раскрываемости преступлений зафиксированы в Дагестане. По итогам девяти месяцев 2021 года в регионе раскрыли 86,6% преступлений, сообщила Генпрокуратура РФ. В среднем по России этот показатель составляет более 57%, а в Северо-Кавказском федеральном округе — 67,3%.

Расследование

Высокие показатели раскрываемости преступлений демонстрируют и остальные субъекты округа. Так, на втором месте оказалась Чечня, где раскрыто 82,4% правонарушений. В Карачаево-Черкесии установлены обстоятельства и подозреваемые в 74% совершенных преступлениях, в Северной Осетии — 73,7%, Кабардино-Балкарии — 72,2% и Ингушетии — 66,7%.

Ниже всего в СКФО результаты по раскрываемости преступлений в Ставропольском крае — 54,3%, пишет Сapost.media.

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