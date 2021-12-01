Челябинск, 1 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Шесть летевших в Челябинск самолётов отправили в Екатеринбург. Об этом сообщает областной миндортранс.

Wikiwand.com Аэропорт Кольцово

Также было задержано отправление девяти рейсов. Ранее самолёт из Казани выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, причиной ЧП стало обледенение полосы, а также сильный боковой ветер. В аэропорту Челябинска застряли более 1000 людей.