Рига, 1 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Ситуация на границах Североатлантического альянса находится под пристальным вниманием союзников, заявила глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Все союзники подчеркнули, что как гибридная атака Белоруссии, так и непрозрачные действия России на украинской границе недопустимы. Министры отметили, что НАТО едино, оценивает влияние ситуации на европейскую безопасность и готово защищать всех своих союзников», — сказала она, подводя итоги первого дня встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

Она добавила, что союзники по альянсу ясно видят в «сосредоточении российских войск» у границы с Украиной угрозу как украинской, так и европейской безопасности в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, взаимодействие в рамках поддержки Украины, которая якобы может столкнуться с«российской угрозой», стало темой переговоров американского госсекретаря Энтони Блинкена и генерального секретаря НАТ Йенса Столтенберга на встрече в Риге.

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