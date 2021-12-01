Тбилиси, 1 декабря, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Основная проблема системы здравоохранения в Грузии не в том, что не хватает коек для пациентов, а в дефиците медицинского персонала. Об этом заявила министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе в ходе брифинга.

President.az Больничные койки в медицинском учреждении

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Он отметила, что разворачивание полевых госпиталей для пациентов с COVID-19 не изменит ситуацию, так как нужно ещё учитывать человеческие ресурсы.

«Любую материально-техническую базу можно найти, но человеческие ресурсы найти за год-два не удастся. Особенно во время этой загруженности важно учитывать физическое и психическое состояние врачей», — сказала Тикарадзе.

Глава минздрава также объяснила высокий уровень смертности в Грузии в сравнении с другими государствами. По её мнению, это происходит из-за того, что в стране среди пожилых привились от COVID-19 только 30%, а не 90%, как на Западе. Тикарадзе считает, что в Грузии нужно привить до 70% или 75% пожилых граждан.

Стоит отметить, что в Грузии в ноябре для лиц старше 60 лет ввели разовую выплату в размере 200 лари (около $65) за согласие привиться от COVID-19. По словам главы Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, в ноябре темпы вакцинации среди пожилых выросла в пять — шесть раз в сравнении с октябрём.